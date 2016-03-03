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ФСБ задержала организаторов канала поставки наркотиков в Свердловскую область (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ФСБ задержала организаторов канала поставки наркотиков в Свердловскую область (ФОТО)

3 марта 2016, 15:05ОбществоПавел Щербина
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