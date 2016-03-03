ФСБ задержала организаторов канала поставки наркотиков в Свердловскую область (ФОТО)

Участники преступной группы широко развернули свой бизнес. На базе одной из интернет площадок они открыли специализированный магазин. Расчеты с клиентами производились посредством виртуальной валюты – так называемых «биткойнов».

В конце января 2016 года наркоторговцы ожидали прибытия партии наркотических средств из Санкт-Петербурга, в то время они уже были под наблюдением спецслужб. При получении товара, задекларированного как техническое масло, участники преступной группы были задержаны на месте. В закрытых ёмкостях были замаскированы 19 свёртков с различными таблетками и порошками. Общий вес наркотиков составил чуть менее 12 килограмм.

Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области сообщает, по месту пребывания задержанных в Екатеринбурге были проведены обыски. Там сотрудники спецслужб тоже нашли таблетки и свёртки с наркотическими веществами, общей массой более 2,5 килограмм. Кроме того, были обнаружены чужие банковские карты и лаборатория, в которой культивировались растительные наркотики.

За участие в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, члены преступной группы могут получить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

ФОТО: Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области