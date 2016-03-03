Футболист «Зенита» Олег Шатов выделил деньги на строительство футбольного поля в Нижнем Тагиле

Место для возведения спортивного объекта и техусловия проекта обсудили в мэрии. Футбольное поле будет построено между Дворцом национальных культур и 34-й школой. Его строительством займется компания «Березит», которая специализируется на возведении открытых спортплощадок.

Строительство стартует в мае. До августа на участке необходимо будет провести земляные и дренажные работы, укладку искусственного покрытия, установить ограждения и облагородить территорию.

Сейчас на Руднике нет ни одной площадки, где подростки могли бы заниматься спортом. А новый комплекс, по заявлению заместителя главы города по соцполитики Валерия Сурова, будет включать в себя не только футбольное поле, но и оборудованную баскетбольно-волейбольную площадку, а также уличные тренажеры для занятий воркаутом.

Спорткомплекс будет закреплен за одной из спортивных школ района. Планируется, что здесь будет организована работа секции.

Построить в Нижнем Тагиле футбольное поле предложил полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов. В родной город он приезжал в январе этого года. Стоит надеяться, что открытие этого спорткомплекса станет поводом для российского футболиста вновь заглянуть в гости.