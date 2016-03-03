Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Футболист «Зенита» Олег Шатов выделил деньги на строительство футбольного поля в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Футболист «Зенита» Олег Шатов выделил деньги на строительство футбольного поля в Нижнем Тагиле

3 марта 2016, 09:55ОбществоТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»