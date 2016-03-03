Пенсионерка из Нижнего Тагила инсценировала разбойное нападение для того, чтобы скрыть растрату денег (ФОТО)

Полицейские, приехавшие на вызов, увидели перевернутую вверх дном квартиру, на руках у пенсионерки оставались следы скотча.

Она рассказала полицейским, что ей в дверь позвонил мужчина, представившийся сотрудником почты, он попросил её расписаться о получении телеграммы, но когда она открыла дверь, двое мужчин ворвались в квартиру, примотали её скотчем к батарее, обнаружив тайник, в котором хранилось 180 тысяч рублей, нападавшие скрылись. Так эту историю представила пенсионерка.

Как сообщает пресс-группа УВД Нижнего Тагила, полицией к расследованию преступления были привлечены большие силы. Для установления личности нападавших была проведена кропотливая работа.

Но чем дольше полицейские расследовали это дело, тем больше вопросов возникало к потерпевшей.

В итоге пенсионерка призналась, что инсценировала нападение на себя из-за того, что хотела скрыть от близких родственников растрату денег. Женщина сама навела в квартире беспорядок и примотала себя скотчем к батарее, а затем стала звать на помощь.

Теперь пенсионерке грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Полиция Нижнего Тагила напоминает о том, что ложный донос является серьёзным преступлением. Он отвлекает на себя значительные силы полиции, которые могли быть использованы для расследования настоящих правонарушений.

ФОТО: Пресс-группа УВД Нижнего Тагила