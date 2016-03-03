Построить надземное метро в Нижнем Тагиле призывает петиция в интернете (ФОТО)

Автор этого проекта уже знаком тагильчанам, это Ринат Бичурин — бизнесмен из Санкт-Петербурга. В сентябре прошлого года он уже озвучивал желание заняться строительством надземного метро, но тогда речь шла о 15 городах. Теперь его планы стали более глобальными: надземное метро планируется построить в 80 городах России.

В проекте говорится, что строительство будет вестись за счет частных инвестиций, которые могут составить порядка 600 миллиардов рублей.

При этом бизнесмен обещает, что метро будет совершенно бесплатным для горожан. Якобы метро окупится за счет сдачи в аренду площадей в помещениях станций. Вырученных денег должно хватить ещё и на техническое обслуживание метро и выплату заработной платы сотрудникам.

Чтобы петиция была признана успешной, необходимо собрать 5000 цифровых подписей, затем она будет отправлена в Правительство РФ. На данный момент собрано уже чуть больше половины подписей.

Возможно, предложенную бизнес-стратегию стоит принять на вооружение «Тагильскому трамваю», чтобы сделать трамвай не просто доходным, но и сверхприбыльным.

Строительство такого объекта, как метро, требует очень качественных стройматериалов.

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