Рабочих мест все меньше: за январь и февраль выросло количество безработных в Нижнем Тагиле

За первые два месяца этого года 1997 жителей Нижнего Тагила пришли в Центр занятости с просьбой помочь им в поиске работы. При этом количество вакансий не растет, а даже уменьшается. Так, в среднем на одну вакансию приходится по 2,3 человека.