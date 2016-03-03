Рабочих мест все меньше: за январь и февраль выросло количество безработных в Нижнем Тагиле
3 марта 2016, 18:50ОбществоДенис Таратонов
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За два месяца в Нижнем Тагиле стало больше безработных. Если на первое января уровень регистрируемой безработицы находится на уровне 0,98%, то к первому марта он увеличился до 1,13 и составил 2432 человека, сообщает пресс-служба департамента по труду и занятости населения Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
За первые два месяца этого года 1997 жителей Нижнего Тагила пришли в Центр занятости с просьбой помочь им в поиске работы. При этом количество вакансий не растет, а даже уменьшается. Так, в среднем на одну вакансию приходится по 2,3 человека.
На сегодняшний день в разделе поиска работы на сайте TagilCity.ru числится 337 вакансий и 533 резюме, что отчасти подтверждает официальную статистику.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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