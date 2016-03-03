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Рабочих мест все меньше: за январь и февраль выросло количество безработных в Нижнем Тагиле
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Рабочих мест все меньше: за январь и февраль выросло количество безработных в Нижнем Тагиле

3 марта 2016, 18:50ОбществоДенис Таратонов
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