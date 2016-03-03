Работникам туринского кооператива задерживают зарплату
3 марта 2016, 12:45ОбществоТимофей Данилов
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В начале февраля прокуратура Туринского района организовала «прямую» линию по вопросам задержки зарплаты.
Во время работы «горячей» линии поступали неоднократные обращения работников Производственного кооператива «Туринский межхозяйственный лесхоз». Люди жаловались на то, что не получали зарплату несколько месяцев.
Прокуратура установила, что упомянутая организация является злостным должником: кооператив не выплатил своим работникам более 1,1 млн рублей. После вмешательства органов долги за декабрь были погашены полностью и частично за январь.
В отношении председателя кооператива возбуждено административное дело.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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