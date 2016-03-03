Стена может рухнуть в любое время: тагильчане в шоке от состояния жилого дома на улице Газетная (ФОТО)

Женщина жалуется, что каждый год во время оттепели с потолка льется вода. И не только в её квартире – от этой проблемы страдают другие жильцы дома. Впрочем, и сами активисты, едва зайдя в подъезд, ужаснулись - находиться здесь просто опасно для жизни: может рухнуть стена или обвалиться пол.

Добровольцы, пообщавшись с жильцами, выявили, что плачевное состояние здания – результат бездействия не только управляющей компании, но и старшего по дому.

Мужчина в курсе ситуации, но никаких мер по этому поводу не принимает. Однако квитанции от управкомпании жильцы получают каждый месяц.

Более того, по их заявлениям, во время ремонта главный по дому поручил заменить крышу только над подъездом, где сам живет.

Чтобы решить коммунальный вопрос, тагильчанам предстоит еще долгая, плотная работа с управкомпанией и главным по дому