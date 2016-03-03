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Уралвагонзавод начинает подготовку к празднованию своего 80-летия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уралвагонзавод начинает подготовку к празднованию своего 80-летия

3 марта 2016, 11:35ОбществоТимофей Данилов
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