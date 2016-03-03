Уралвагонзавод начинает подготовку к празднованию своего 80-летия

Премьера спектакля «Мы, нижеподписавшиеся» станет основным событием трехдневного фестиваля в Нижнем Тагиле. Вместе с артистами Нижнетагильского драматического театра на сцене появятся российские актеры: Анна Большова, Анатолий Кот и Андрей Кузичев. Репетиции спектакля уже начались.

Также столичные артисты примут участие в гала-концерте стихов и песен Булата Окуджавы. Немногие знают, что детство поэта отчасти прошло в Нижнем Тагиле, а родители Булата Шалвовича в 30-е годы принимали активное участие в строительстве УВЗ.

На гала-концерте артисты представят спектакли и литературные монологи, под музыкальный аккомпанемент прочитают лучшие произведения Булата Окуджавы. Кстати, спектакль «Мы, нижеподписавшиеся» планируется ввести в постоянный репертуар Нижнетагильского драматического театра.

Аудиторией театральных представлений станет заводская интеллигенция УВЗ. Организаторы фестиваля считают, что это – отличный подарок для работников предприятия. Ведь, в силу большой загруженности, не все могут выделить свободный вечер и посетить с семьей театр.

Также, для детей заводчан, которые занимаются в творческих коллективах Дворца культуры им. Окунева, проведут мастер-классы и откроют секреты актерского мастерства ведущие представители российского театра.