В Нижнем Тагиле несколько сотен жителей ГГМ могут остаться без лифтов

Не все жильцы знают об этой проблеме, но те, кто в курсе, испытывают сильное беспокойство, ведь в 9-этажных домах по 5-6 подъездов. Оставить такое количество людей без лифтов просто нельзя. Один из жителей верхних этажей описал журналисту TagilCity.ru создавшуюся ситуацию:

Я позвонил в управляющую компанию и поговорил с главным инженером, который занимается лифтовым хозяйством. Он мне объяснил, что у них выходит даже не 25-летний срок их эксплуатации, а уже продленный несколько раз дополнительный срок. Заканчивается он в марте этого года.

/.../

Ситуация такая, что капремонт ведется регионом, и ремонт наших домов запланирован примерно на 2040 год, а лифты требуют обязательной замены уже сейчас. Всего в доме 16 лифтов.

/.../

Писали обращение в городскую Думу — ответа нет вообще. Складывается ощущение, что там ничего и не решается, -- сказал он.

В управляющей компании «Уралэкспо-НТ», которая обслуживает дома, о проблеме, конечно, знают. Компания уже посылала обращения в Городскую думу, с просьбой помочь в решении этого вопроса.

По восьмому дому будут проводить в марте ещё одну экспертизу, посмотрим, что там скажут. В шестом доме экспертиза будет в мае, и в четвертом — в июле. Наши действия по лифтам зависит от решения экспертной организации. В экспертизе от 2013 года было написано заменить лифты до 2016 года.

Сейчас мы ждем, что скажет Дума. Может она как-то попросит в области средства на замену лифтов, -- рассказал Геннадий Зязин, заместитель директора УК по технической части.

В Городской думе проблему изношенности лифтов Нижнего Тагила обсудили на заседании ещё 26 февраля. В частности, были упомянуты и эти три дома. В бюджете города на 2016 год не было выделено средств на замену лифтового хозяйства в Нижнем Тагиле.

Депутаты составили обращение к Главе города Сергею Носову. Они предложили мэру выделить деньги на замену лифтов во время корректировки бюджета города:

Просим Вас, при корректировке бюджета города, выделить необходимые средства для замены (модернизации) 16 лифтов по вышеуказанным адресам на ГГМ говорится в обращении.

При этом описывается и наихудший вариант развития событий:

Если в срочном порядке не изыскать средства на замену лифтов в вышеуказанных домах, то они будут остановлены и выведены из эксплуатации. Это приведет к тому, что жители всех возрастов будут вынуждены пользоваться исключительно лестничными маршами. Особенно тяжело придется пожилым людям, семьям с маленькими детьми, а также людям с ограниченными возможностями, для которых исправный лифт — единственная возможность выйти на улицу, не говоря уже о том, что затруднительно будет, в случае необходимости, транспортировать таких людей до скорой помощи.

Как можно видеть, проблему все же пытаются решить. Что же в итоге будет сделано, будет видно уже к началу лета.