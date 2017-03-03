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Более 4500 школьников Нижнего Тагила будут сдавать ЕГЭ и ГВЭ в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 4500 школьников Нижнего Тагила будут сдавать ЕГЭ и ГВЭ в 2017 году

3 марта 2017, 08:50Общество
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