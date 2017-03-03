Бомжи постриглись в барбершопе благодаря Екатеринбургской епархии (ФОТО)

В нескольких парикмахерских Екатеринбурга были установлены кружки для пожертвований, где каждый мог поделиться средствами на стрижку бездомным. Один из барбершопов столицы Урала предложил совершенно безвозмездно подстричь бездомных.

Как пишет «Федерал-пресс», данная акция поможет бездомным людям хоть немного обрести уверенность в себе. Кружки для сборов остались стоять в нескольких барбершопах города, и каждый может помочь бездомным.