Испанский массаж и стоун-терапия -10%!
3 марта 2017, 09:15ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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Весна начинается с массажа!Весь март Центр эстетической медицины "Консул-СТ" предлагает испанский массаж лица и стоун-терапию со скидкой 10%! Уникальные массажные техники помогут повысить общий...
Весна начинается с массажа!
Весь март Центр эстетической медицины "Консул-СТ" предлагает испанский массаж лица и стоун-терапию со скидкой 10%! Уникальные массажные техники помогут повысить общий тонус, укрепить иммунную систему, избавиться от ощущения хронической усталости. Подарите себе весеннее настроение!
Дарите подарки, наслаждайтесь сами! Запись /3435/ 44-33-00.
Массаж провводит квалифицированный массажист-эстетист Анастасия Деньгина. Подробности на сайте http://konsul-st.ru/actions/v-marte-ispanskiy-massazh-lica-i-stoun-terapiya-10
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