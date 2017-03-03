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«Лучше быть хорошим металлургом, чем средним физиком»: в Нижнем Тагиле планируется создать университет для сокращения миграции молодёжи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Лучше быть хорошим металлургом, чем средним физиком»: в Нижнем Тагиле планируется создать университет для сокращения миграции молодёжи

3 марта 2017, 14:10ОбществоПавел Щербина
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