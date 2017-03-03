«Лучше быть хорошим металлургом, чем средним физиком»: в Нижнем Тагиле планируется создать университет для сокращения миграции молодёжи

Напомним, ранее портал TagilCity.ru опубликовал своё большое расследование на тему миграции молодёжи, в котором тагильчане изложили журналистам причины, побудившие их покинуть малую родину.

Не обошёл вниманием эту проблему и городской глава, вспомнив мудрый совет, услышанный им в детстве:

Я услышал однажды: «лучше быть хорошим металлургом, чем средним физиком». Почему отец мне так сказал? Потому что у него был друг, который уехал учиться в «Физтех», даже стал кандидатом наук, но… И что с того? Каждый сам на своём месте, каждый человек трудится. Нужно понимать, зачем ты едешь, как складывается после этого судьба рассуждал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Над исследованием проблемы миграции молодежи начата работа в администраии Нижнего Тагила.

Я дал задание – проанализировать. Молодые люди уезжают, а кем становятся? Директора [учебных заведений – прим. ред.] у нас считают по количеству поступивших в вузы. Работающих по призванию, по профессии, а как дальше их судьба складывается и почему? Это очень интересно и важно. Понятно, что каждый устраивается в жизни. А была ли возможность также устроиться в Нижнем Тагиле? Что изменилось бы для них, для города, если бы они остались здесь? — рассказал Сергей Носов о проводимой работе.

В качестве первоочередной задачи, направленной на прекращение оттока населения Нижнего Тагила, Сергей Носов назвал возрождение в городе высшего образования.

Проблема №1 на ближайшие 2-3 года – это возродить, именно возродить, пора уже употреблять это слово, высшее образование в Нижнем Тагиле. Ему жить осталось совершенно недолго. Признают оставшиеся филиалы неэффективными и нам расскажут – вот, видите, табличка, по которым они подлежат закрытию. И до свидания! -- высказал свои опасения мэр города.

В качестве примера градоначальник привёл город Магнитогорск, который сохранил свой университет. Создать университет в Нижнем Тагиле предложил и Сергей Носов.

Надо брать область, идти на федеральный уровень, и целенаправленно делать программу по созданию здесь университета на базе двух филиалов заявил Сергей Носов.

Градоначальник сообщил, что дал необходимые поручения и время службам для выполнения его задания. По словам Носова, в настоящее время ответственные специалисты готовят аргументы, которые должны будут донести до региональных властей проблемы Нижнего Тагила и городское видение путей их решения.