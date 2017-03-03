Подростки из элитной гимназии Екатеринбурга вынесли вещи из храма и устроили селфи

Также школьники взяли крест с алтаря, подменив его на гаечный ключ, пишет Ura.ru. Известно, что подобные поступки они совершают не впервые. Ранее их ловили, но отпустили.

Это произошло в минувший вторник, сообщает пресс-секретарь МВД по региону Валерий Горелых. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают причины такого поведения подростков.

Сообщается, что юноши воспитываются в полных семьях. В скором времени будет проведена проверка в отношении учебного заведения и родителей школьников.