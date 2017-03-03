Профилактические беседы были проведены с родителями выкладывавших в интернет интимные фото школьников Нижнего Тагила

Инспекторы по делам несовершеннолетних выявили семьи школьников, состоявших в тех группах. Они провели с родителями профилактические беседы и сделали предупреждения. При повторении ситуации инспекторы будут выписывать штрафы в отношении родителей:

Было выявлено несколько семьей в Дзержинском районе. Есть разные формы ответственности — собеседование и административная ответственность. Скорее всего, всё ограничится формой собеседования и предупреждениями. Если ситуация повторится, будет применено административное взыскание, что повлечёт штрафы рассказал руководитель управления образования Игорь Юрлов порталу TagilCity.ru.

Проверка ещё не закончилась, работа по выявлению личностей подростков, выкладывавших свои интимные фото, будет продолжена.