Теплая погода поможет избежать паводка в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Таяние проходит в довольно спокойном режиме. Если раньше мы констатировали, что предполагаемые объёмы паводковых вод на 70% превышают показатели прошлого года, то сейчас уже на 15% отметил 3 марта на заседании противопаводкой комиссии заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров.

На заседании были озвучены конкретные цифры сброса воды в городских водохранилищах. Так, с 1 января уровень воды в Ленёвском водохранилище снизился на 8 сантиметров, но всё равно выше необходимого на 62 сантиметра. В Выйском пруду уровень воды понизился на 4 сантиметра, а в Верхне-Выйском — на 25 сантиметров. Константин Захаров поставил задачу к 1 апреля вывести уровень воды в водохранилищах на предпаводковый уровень.

Несмотря на снежную зиму, собравшиеся специалисты считают выход на предпаводковый уровень вполне реальным. Неясным остаётся лишь вопрос по Верхне-Выйскому водохранилищу. Дело в том, что в этом году нет прогноза из области:

Нет информации от Нижне-Обского водного управления, поэтому тяжело определить необходимый сброс на Верхне-Выйском водохранилище. Зеркало там небольшое, количество воды маленькое. Можно остаться без воды сообщил один из специалистов.

В 2016 году из-за резкого потепления водохранилища Нижнего Тагила оказались перегружены массами талой воды, что привело к затоплению нескольких коллективных садов. Если в этом году сохранится благоприятная для постепенного таяния снега погода, стоит ожидать, что прошлогодняя ситуация не повторится.