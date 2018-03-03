Охранник магазина в Серове украл забытую покупателем барсетку

История произошла 18 февраля в местном торговом центре. Один из покупателей случайно оставил в зале магазина барсетку, но, вернувшись, не обнаружил свою вещь. Тогда он обратился в полицию.



Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев, а также проверили камеры видеонаблюдения. Они увидели, как барсетку со стола взяла девушка и пошла вместе с вещью к выходу. Когда 31-летнюю «подозреваемую» нашли, выяснилось, что девушка, обнаружив находку, выполнила свой гражданский долг: она отдала чужую вещь охраннику центра.



Сыщики провели проверку в отношении этого мужчины. Они установили, что он уже был судим. В ходе разбирательства охранник сознался в том, что присвоил барсетку, то есть фактически украл её. В сумке находились документы, карты, деньги. Часть денежной суммы в виде 4 тысяч рублей он потратил на личные нужды. Подозреваемый пообещал возместить ущерб в полном объеме. Тем не менее уголовное дело было передано в суд, передаёт «Глобус.Серов».