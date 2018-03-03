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Новости Нижнего Тагила

Охранник магазина в Серове украл забытую покупателем барсетку

3 марта 2018, 10:30Добавить новость
город,деньги,кража,полиция,помощь,Свердловская область,суд,Серов,охранник
В Серове сотрудник охраны торгового центра незаконно присвоил потерянную покупателем барсетку. Сейчас подозреваемому грозит до 2-х лет лишения свободы.

История произошла 18 февраля в местном торговом центре. Один из покупателей случайно оставил в зале магазина барсетку, но, вернувшись, не обнаружил свою вещь. Тогда он обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев, а также проверили камеры видеонаблюдения. Они увидели, как барсетку со стола взяла девушка и пошла вместе с вещью к выходу. Когда 31-летнюю «подозреваемую» нашли, выяснилось, что девушка, обнаружив находку, выполнила свой гражданский долг: она отдала чужую вещь охраннику центра.

Сыщики провели проверку в отношении этого мужчины. Они установили, что он уже был судим. В ходе разбирательства охранник сознался в том, что присвоил барсетку, то есть фактически украл её. В сумке находились документы, карты, деньги. Часть денежной суммы в виде 4 тысяч рублей он потратил на личные нужды. Подозреваемый пообещал возместить ущерб в полном объеме. Тем не менее уголовное дело было передано в суд, передаёт «Глобус.Серов».

 
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