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Новости Нижнего Тагила

Полеты дронов будут запрещены в Екатеринбурге на время визита Путина (ФОТО)

3 марта 2018, 13:30Добавить новость
Екатеринбург,Путин,дрон,запрет,визит,росавиация,полет
В Екатеринбурге 5-го и 6-го марта будут запрещены полеты дронов и самодельных летательных аппаратов по распоряжению Росавиации. Горожане связывают это с приездом в регион Владимира Путина.

В Екатеринбург поступило распоряжение от Уральского филиала Росавиации о запрете полета дронов и самодельных летательных аппаратов «в связи с выполнением важных полетов». Запрет будет действовать в столице Урала и в радиусе 200 км от него 5-го и 6-го марта.

По словам свердловских авиамоделистов, как правило, такие распоряжения поступают на время визита первых лиц или президента РФ, пишет E1.ru. Напомним, как раз в эти даты в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ожидают приезда Владимира Путина.

Екатеринбург,Путин,дрон,запрет,визит,росавиация,полет

Фото: E1.ru

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