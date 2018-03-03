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Новости Нижнего Тагила

Полицейский будет уволен со службы после пьяного ДТП в Нижнем Тагиле

3 марта 2018, 14:35Добавить новость
авария,авто,город,Нижний Тагил,полиция,происшествие,абдулкадыров
Полицейский, который 2 марта устроил ДТП в Нижнем Тагиле, будет уволен. Также проводится служебная проверка, по итогам которой руководство сотрудника будет привлечено к дисциплинарной ответственности. Напомним, в Нижнем Тагиле 2 марта произошла авария: автоледи заявила, что нетрезвый сотрудник полиции протаранил ее машину. В правоохранительных органах Нижнего Тагила началась проверка по факту случившегося, ситуацию прокомментировал представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

Сотрудник полиции нижнетагильского гарнизона, допустивший ДТП, о котором идет речь, будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. По данному факту полковником тагильской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым назначена и проводится служебная проверка, -- отметил Валерий Горелых.

 

Также он добавил, что по итогам этой проверки будет дана принципиальная оценка непосредственным руководителям сотрудника, допустившего ДТП. По ее результатам за упущение в работе по воспитанию личного состава они будут привлечены к дисциплинарной ответственности. 

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