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Преступность в Нижнем Тагиле в 2017 году упала на 5,8%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Преступность в Нижнем Тагиле в 2017 году упала на 5,8%

3 марта, 09:15Общество
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