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Новости Нижнего Тагила

Преступность в Нижнем Тагиле в 2017 году упала на 5,8%

3 марта 2018, 09:15Добавить новость
безопасность,ГИБДД,город,Нижний Тагил,работа,Свердловская область,народная дружина,Ленинский район
В Нижнем Тагиле в 2017 году произошло снижение количества преступлений, в частности уличных - на 19,4%.

Статистические данные были озвучены замначальником отдела охраны общественного порядка полиции Нижнего Тагила Алексеем Усачевым на заседании городской комиссии по профилактике правонарушений.

Результаты были достигнуты при взаимодействии с полицейскими, Росгвардией, а также при использовании системы «Безопасный город» и народных дружинников.

В сравнении с 2016 годом в 2017 произошло снижение количества преступлений на 5,8% в целом, а уличных - на 19,4%.

Заместитель командира народной дружины Ленинского района Владимир Логунов рассказал, что в настоящее время сотрудникам полиции по линии охраны общественного порядка помогают 25 дружинников. Работникам дорожной полиции помогают 44 дружинника. За 2017 год было совершено 296 выходов с сотрудниками ППС, а с представителями ГИБДД - 41 выход.

Также дружинники оказали помощь при проведении массовых мероприятий. Планируется, что взаимодействие с народной дружиной продолжится, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

 
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