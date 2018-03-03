Сообщница свердловского «ритуального убийцы» осуждена на 12 лет

Как удалось выяснить следствию, пособница убийцы выбирала для него жертв и помогала избавляться от улик. Она была признана психически здоровой, как и сам оккультист. 2 марта стало известно о том, что по решению Верхнепышминского городского суда женщина была осуждена на 12 лет, сообщают «РИА Новости».