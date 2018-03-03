Сообщница свердловского «ритуального убийцы» осуждена на 12 лет

Оккультистка, которая помогала уроженцу Дагестана совершать ритуальные убийства в Свердловской области, была осуждена на 12 лет.

В Верхней Пышме пособнице экс-полицейского Арсена Байрамбекова, помогавшей ему организовывать ритуальные убийства, был вынесен приговор.





Уроженец Дагестана, который совершил в Свердловской области 6 ритуальных убийств с 2003 года, ранее был осужден на 13 лет. Его сообщница Татьяна Соловьева в 2017 году сбежала из-под домашнего ареста и была объявлена в розыск.





Как удалось выяснить следствию, пособница убийцы выбирала для него жертв и помогала избавляться от улик. Она была признана психически здоровой, как и сам оккультист. 2 марта стало известно о том, что по решению Верхнепышминского городского суда женщина была осуждена на 12 лет, сообщают «РИА Новости».