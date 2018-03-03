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Новости Нижнего Тагила

Водитель «ВАЗ-2114» разыскивается в Нижнем Тагиле в связи с наездом на пешехода

3 марта 2018, 20:35Добавить новость
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Отдел ГИБДД Нижнего Тагила разыскивает автомашину «ВАЗ-2114» в связи с наездом на пешехода, произошедшим 02.03.2018 около 7 часов утра по адресу Ленинградский проспект, 28.

Разыскивается автомобиль «ВАЗ-2114» белого цвета с повреждениями на передней части кузова, а также на лобовом стекле. Государственный регистрационный знак - Е996ЕС196.

Сотрудники ГИБДД просят всех, обладающих информацией о месте нахождения данного автомобиля и его водителе, сообщить в группу розыска по следующим телефонам: 97-65-84, 89126669363. Анонимность гарантируется.

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