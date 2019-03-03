99 российских учеников и студентов стали фигурантами дел об экстремизме в 2018 году
Сегодня, 17:46ОбществоФото: pixabay.com
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В 2018 году в России 99 учеников школ и вузов фигурировали в уголовных делах об экстремизме.
Всего за 2018 год в России были заведены 504 уголовных дела об экстремизме и 116 – о терроризме. За год в стране были выявлены 894 экстремиста, 282 из них – молодежь.
По словам председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, основным инструментом «вербовки молодежи» являются закрытые группы и чаты, именно поэтому в интернете должна проводиться регулярная работа по противодействию экстремизму, сообщают «Новые Известия».
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