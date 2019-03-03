Общественники Екатеринбурга провели флэшмоб против строительства храма-на-драме
Более 1000 человек приняли участие в акции против строительства храма-на-драме. Участники флэшмоба в этот раз обняли сквер-у-драмы.
2 марта в сквере на Октябрьской площади состоялся флэшмоб против строительства храма-на-драме. Со слов организаторов, в акции приняли участие свыше 1000 человек. Они взялись за руки и создали живой круг вокруг сквера, таким образом, обняв его. В прошлый раз общественники аналогичным образом, но в меньшем количестве, обняли городской пруд Екатеринбурга.
Нарушений на мероприятии не произошло, за происходящим без вмешательства наблюдала полиция, сообщает «Уралинформбюро». Напомним, что 26 февраля гордума Екатеринбурга отвергла идею референдума о строительстве храма Святой Екатерины вместо сквера вблизи от Театра-драмы.
1 марта общественники обратились в Свердловский областной суд для того, чтобы опротестовать поправки в правила застройки и землепользования, которые признали территорию сквера объектом религиозного назначения.