Общественники Екатеринбурга провели флэшмоб против строительства храма-на-драме

2 марта в сквере на Октябрьской площади состоялся флэшмоб против строительства храма-на-драме. Со слов организаторов, в акции приняли участие свыше 1000 человек. Они взялись за руки и создали живой круг вокруг сквера, таким образом, обняв его. В прошлый раз общественники аналогичным образом, но в меньшем количестве, обняли городской пруд Екатеринбурга.