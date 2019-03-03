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Общественники Екатеринбурга провели флэшмоб против строительства храма-на-драме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники Екатеринбурга провели флэшмоб против строительства храма-на-драме

Сегодня, 09:30ОбществоФото: Кристина Шабунина/ uralinform.ru
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