Челябинское СМИ удалило заметку о ЧТЗ после иска «Уралвагонзавода»

По определению Арбитражного суда Свердловской области, «Уралвагонзавод» обратился после публикации в Lentachel.ru о работе «Челябинского тракторного завода». В статье приведена отсылка к блогу политолога Александра Подопригора, который написал о встрече генерального директора УВЗ Александра Потапова с челябинским губернатором Алексеем Текслером. Согласно публикации, на встрече обсуждались финансовая и производственная проблемы тракторного завода.

«Уралвагонзавод» заявил, что материал не соответствует действительности и порочит деловую репутацию тагильского предприятия. В связи с этим в иске было выдвинуто требования обязать ответчика удалить публикацию в течение 10 дней после вступления решения в законную силу, а в случае неисполнения взыскать со СМИ неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день.

Ответчики удалили c сайта порочащий материал и разместили текст опровержения. В связи с этим стороны совместно договорились заключить мировое соглашение и направили его в суд для утверждения в установленном порядке, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.