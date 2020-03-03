На Урале активистка из-за клипа требует завести на солиста Rammstein уголовное дело
Сегодня, 17:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Общественница из Екатеринбурга Евгения Чудновец подала заявление в полицию, где требует завести уголовное дело в отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом активистка рассказала на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Поводом для обращения стал клип на одну из композиций музыканта, снятый в северной столице. На кадрах ролика есть сцены секса, поэтому Чудновец считает его порнографическим. Она полагает, что Линдеманн должен быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное изготовление и распространение порно.
Также сегодня, 3 марта, девушка вышла на пикет к министерству Культуры Свердловской области с призывом отменить шоу солиста Rammstein в Екатеринбурге.
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Фото: Илiя Тагильчанинъ
Напомним, ранее Чудновец с такой же просьбой обратилась к губернатору области Евгению Куйвашеву.
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