На Урале активистка из-за клипа требует завести на солиста Rammstein уголовное дело

Поводом для обращения стал клип на одну из композиций музыканта, снятый в северной столице. На кадрах ролика есть сцены секса, поэтому Чудновец считает его порнографическим. Она полагает, что Линдеманн должен быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное изготовление и распространение порно.