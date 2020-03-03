Объявлено голосование на выбор площадки для Аллеи строителей в Нижнем Тагиле

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1 Сквер возле Памятника строителям на улице Окунева. Как обосновали свои выбор сами строители, это место уже оним своим названием подходит для планируемой аллеи. Кроме того, скверу не помешает «освежить» деревья.

2 Парк «Народный». Здесь много тротуаров, а зелёных насаждений не хватает — новая аллея сможет улучшить вид.

3 Бульвар на проспекте Мира. Его предложили оградить от проезжих частей «стеной» из кустарников, а внутри разместить аллею.

4 Территория возле школы № 100.

В Аллее строителей также планируется установить арт-объект в виде мастерка, как и в подобной аллее в Екатеринбурге, которая была создана СРО «УОС» в июне 2019 года. Как пояснили в объединении, тагильскую Аллею они планируют открыть до августа, в преддверии профессионального праздника — Дня строителей.