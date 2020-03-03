Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию в России

Правозащитные организации составили список замечаний к проекту нового КоАП и направили их в Минюст. Они предложили отменить наказание за проституцию, а также за возбуждение ненависти к понятию «социальная группа».

По словам директора движения «Серебряная роза» Ирины Масловой, женщины, которые получают наказание по данной статье в будущем не могут найти легальную работу. Кроме того, устроиться не могут и их родственники. Встречались случаи, когда девушкам отказывали в получении кредита или приеме ребенка в образовательное учреждение.