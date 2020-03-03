Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию в России
Правозащитники предложили отменить в России наказание за проституцию, сообщает «Коммерсантъ».
Правозащитные организации составили список замечаний к проекту нового КоАП и направили их в Минюст. Они предложили отменить наказание за проституцию, а также за возбуждение ненависти к понятию «социальная группа».
По словам директора движения «Серебряная роза» Ирины Масловой, женщины, которые получают наказание по данной статье в будущем не могут найти легальную работу. Кроме того, устроиться не могут и их родственники. Встречались случаи, когда девушкам отказывали в получении кредита или приеме ребенка в образовательное учреждение.
Кроме того, юристы «Мемориала» предложили убрать формулировку «социальная группа» из статьи о «возбуждении ненависти либо вражды». По их словам, понятие не определено, а потому россиян могут привлечь за возбуждение ненависти к представителям власти, но не к ЛГБТ.