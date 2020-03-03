Тагильчане получили награды за заслуги перед Свердловской областью и Отечеством

Среди получивших награды владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Почетную награду бизнесмен получил за заслуги трудовые успехи. Президент «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский также получил знак отличия Свердловской области.

Игорь Юрлов, бригадир на участках основного производства участка нагревательных печей рельсобалочного цеха, и Виктор Сенников, замначальника цеха по техобслуживанию и ремонту оборудования цеха прокатки широкополочных балок АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический завод» удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Такую же награду получил слесарь-ремонтник участка по ремонту напольного и кранового металлургического оборудования Виктор Катаев.