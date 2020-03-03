Тагильчане получили награды за заслуги перед Свердловской областью и Отечеством
Евгений Куйвашев 3 марта вручил ордена и награды свердловчанам за заслуги перед регионом, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Губернатор вручил госнаграды РФ, награды Президента РФ и награды Свердловской области.
Среди получивших награды владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Почетную награду бизнесмен получил за заслуги трудовые успехи. Президент «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский также получил знак отличия Свердловской области.
Также наград удостоились ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ветеран ВОВ Михаил Числов, волейболистка Екатерина Евдокимова, наставник сборной России по профмастерству Александр Щербинин.
Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени получил гендиректор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов.
Игорь Юрлов, бригадир на участках основного производства участка нагревательных печей рельсобалочного цеха, и Виктор Сенников, замначальника цеха по техобслуживанию и ремонту оборудования цеха прокатки широкополочных балок АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический завод» удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Такую же награду получил слесарь-ремонтник участка по ремонту напольного и кранового металлургического оборудования Виктор Катаев.