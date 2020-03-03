Тагильчанин получил почти два года колонии за избиение полицейского
Сегодня, 18:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле суд приговорил к тюремному сроку 35-летнего местного жителя, который обвинялся в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ночь на 23 июля 2019 года мужчина, находясь в алкогольном опьянении, при задержании оказал сопротивление сотруднику ППС. Он нанес полицейскому удары в грудь, по ноге и в живот, причинив физическую боль.
При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый совершил преступление в условиях рецидива. Свою вину мужчина полностью признал, раскаялся и извинился перед полицейским.
Суд назначил 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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