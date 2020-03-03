Уральская управляющая компания заплатит женщине за упавший на нее снег с крыши
Сегодня, 13:12ОбществоФото: pixabay.com
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В Каменске-Уральском управляющая компания заплатит местной жительнице за упавший на нее снег с крыши, сообщает «Комсомольская правда».
В марте 2019 года в Каменске-Уральском женщина проходила по тротуару, когда на нее упал с крыши дома пласт снега.
Пострадавшая была срочно доставлена в травматологию местной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.
После лечения женщина обратилась в УК «ДЕЗ» с требованием возместить ей средства за лечение. Ей там отказали. Тогда женщина обратилась в городской суд и потребовала возместить ей 36,5 тысяч рублей, включая все расходы. Однако требования были удовлетворены частично.
Пострадавшая с решением не согласилась и обжаловала его в областном суде, но решение было оставлено без изменений.
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