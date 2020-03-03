Уральская управляющая компания заплатит женщине за упавший на нее снег с крыши

В марте 2019 года в Каменске-Уральском женщина проходила по тротуару, когда на нее упал с крыши дома пласт снега.

Пострадавшая была срочно доставлена в травматологию местной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

После лечения женщина обратилась в УК «ДЕЗ» с требованием возместить ей средства за лечение. Ей там отказали. Тогда женщина обратилась в городской суд и потребовала возместить ей 36,5 тысяч рублей, включая все расходы. Однако требования были удовлетворены частично.