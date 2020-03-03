В двух строящихся детских садах в Нижнем Тагиле проходит внутренняя отделка

В детсаде в микрорайоне Запрудный рабочие приступили к укладке плит перекрытия второго этажа. Также начата черновая отделка стен первого этажа, уложены полы, проведены инженерные сети. После потепления на улице будет произведена облицовка здания. Планируемый срок окончания строительства — июнь текущего года.

Во втором строящемся детском саду на 170 мест в микрорайоне Муринские пруды внутренняя отделка практически завершена — покрашены стены, готов пол. Осталась лишь установка деревянных дверей. На днях начнется сборка уличных веранд.