В двух строящихся детских садах в Нижнем Тагиле проходит внутренняя отделка
Сегодня, 17:35ОбществоФото: ntagil.org
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В Нижнем Тагиле продолжается строительство трех детских садов, в двух из которых уже началась внутренняя отделка. Сегодня, 3 марта, объекты посетил глава города Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В детсаде в микрорайоне Запрудный рабочие приступили к укладке плит перекрытия второго этажа. Также начата черновая отделка стен первого этажа, уложены полы, проведены инженерные сети. После потепления на улице будет произведена облицовка здания. Планируемый срок окончания строительства — июнь текущего года.
Во втором строящемся детском саду на 170 мест в микрорайоне Муринские пруды внутренняя отделка практически завершена — покрашены стены, готов пол. Осталась лишь установка деревянных дверей. На днях начнется сборка уличных веранд.
По словам Владислава Пинаева, на третьем объекте работы ведутся с опережением графика на 30-35 дней. Строители начали возведение второго и третьего этажей.
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