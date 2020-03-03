В Екатеринбурге МФО заплатит штраф в 100 тысяч рублей за частые звонки
Сегодня, 13:36ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге суд оштрафовал микрофинансовую организацию на 100 тысяч рублей за частые звонки должнику, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
В ноябре 2018 года екатеринбуржец взял микрозайм. При его оформлении он дал согласие на взаимодействие с третьими лицами. Однако вернуть сумму в срок он не смог, а потому его дядя и двоюродная сестра стали получать звонки с требованием погасить долг.
На фабрику, где работал сам должник, также стали поступать звонки. В один из дней было совершено 49 звонков. Однако звонивший не представлялся и угрожал.
Мужчина обратился в суд, где компания была оштрафована на 100 тысяч рублей за частые звонки.
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