В Екатеринбурге МФО заплатит штраф в 100 тысяч рублей за частые звонки

В ноябре 2018 года екатеринбуржец взял микрозайм. При его оформлении он дал согласие на взаимодействие с третьими лицами. Однако вернуть сумму в срок он не смог, а потому его дядя и двоюродная сестра стали получать звонки с требованием погасить долг.

На фабрику, где работал сам должник, также стали поступать звонки. В один из дней было совершено 49 звонков. Однако звонивший не представлялся и угрожал.