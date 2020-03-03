В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина за сбыт табачных изделий без акцизов

Мужчина 1975 года рождения обвиняется в приобретении, хранении и сбыте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина арендовал гаражный бокс и пользовался им в качестве склада. После этого он незаконно приобрел 159 коробок с немаркированными табачными изделиями популярных марок. Их он стал хранить в гараже и продавать другим людям. В апреле 2019 года преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Общая стоимость продукции, которая хранилась в гараже, составила больше 2,3 миллионов рублей, а количество превысило 70 тысяч пачек. Согласно данным экспертизы, табачные изделия имеют в составе частицы табака и иные примеси, что указывает на их производство с нарушением законодательства.