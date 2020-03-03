В Екатеринбурге ребенка зачислили в первый класс по поддельному документу о прописке

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проверила одну из гимназий на соблюдение законодательства при приеме детей в первые классы на 2020/2021 учебный год. В ходе проверки установлено, что при подаче заявления 10 февраля 2020 года одним из родителей была предоставлена поддельная справка о регистрации ребенка.