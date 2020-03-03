В Екатеринбурге ребенка зачислили в первый класс по поддельному документу о прописке
Сегодня, 11:10ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге для зачисления ребенка в первый класс гимназии один из родителей использовал поддельный документ о прописке, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проверила одну из гимназий на соблюдение законодательства при приеме детей в первые классы на 2020/2021 учебный год. В ходе проверки установлено, что при подаче заявления 10 февраля 2020 года одним из родителей была предоставлена поддельная справка о регистрации ребенка.
По данным Отдела по вопросам миграции, по адресу, указанному в документе, ребенок не прописан.
По материалам прокуратуры орган дознания возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права) в отношении родителя.
Обстоятельства произошедшего расследуются. Дело находится на контроле прокуратуры Екатеринбурга.
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