В Екатеринбурге создателя «Красной кнопки» проверят на вменяемость и наркозависимость
Следователи полиции назначили создателю приложения «Красная кнопка» Александру Литрееву психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость и наркозависимость, сообщает Znak со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.
По словам адвоката это решение будет оспариваться, так как оснований для проведения экспертизы нет. Он также отметил, что экспертиза затянет срок содержания под стражей еще на несколько месяцев, так как в больницах очередь.
Бушмаков добавил, что накануне Литрееву было официально предъявлено обвинение по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта»).
Александра Литреева задержали в Екатеринбурге в ночь на 23 февраля за приобретение наркотического вещества. Подозреваемый вместе со своей знакомой поехали забрать закладку. После этого в полицию поступил звонок, что в арендованном Литреевым автомобиле перевозят наркотики. Сотрудники ДПС задержали молодого человека возле гостиницы. При досмотре у него обнаружили две таблетки MDMA. Литреев вину признал и раскаялся. В организме у него наркотиков не обнаружено.