В Екатеринбурге создателя «Красной кнопки» проверят на вменяемость и наркозависимость

По словам адвоката это решение будет оспариваться, так как оснований для проведения экспертизы нет. Он также отметил, что экспертиза затянет срок содержания под стражей еще на несколько месяцев, так как в больницах очередь.

Бушмаков добавил, что накануне Литрееву было официально предъявлено обвинение по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта»).