В Нижнем Тагиле перед судом предстанет интернет-мошенник, похитивший 90 тысяч рублей

В ходе предварительного следствия установлено, что с ноября 2017 года по январь 2019 года молодой человек размещал на интернет-сайтах объявления о продаже светосигнальных говорящих установок и экшн-камер, а также бытовых приборов, которых не имел в наличии. Он действовал умышленно с целью получения материальной выгоды.

Следователи установили, что мужчина купил на железнодорожном вокзале несколько sim-карт, номера которых использовал для связи с покупателями. Всего потерпевших — 19 человек. Они проживают в разных регионах России, а некоторые из них не обращались в полицию с заявлением.

По данным следствия, стоимость продаваемых вещей составляла в среднем пять тысяч рублей, а потому в большинстве случаев покупатели соглашались на полную предоплату. После получения средств злоумышленник вносил номер в «черный список» и не выходил на связь.