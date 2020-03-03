В тагильской ИК-5 представлен новый начальник Максим Нурмагамедов

Его представила заместитель начальника ГУФСИН полковник Яна Волегова. Также она осветила дальнейшую работу ИК и ответила на вопросы личного состава.

Максим Нурмагамедов родился в Нижнем Тагиле 29 января 1983 года. Закончил Международный юридический институт, в ИК-5 служит с 2003 года. Прошел путь от стажера по должности инженера энерго-механического отдела до замначальника колонии.

Напомним, предшественник Нурмагамедова Андрей Лебедев летом прошлого года назначен на должность начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила.

Ранее ИК-5 оказывалась в центре скандала из-за пыток заключенных. Информация об этом начала появляться в СМИ в 2016 году, а через год по заявлению одного из заключенных СКР возбудил уголовное дело.