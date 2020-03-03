В Уфе сирота с двумя детьми отказалась от квартиры

Она заявила, что маневренное жилье и однокомнатная квартира ее не устраивают.

Как сообщила член Совета по правам человека при главе Башкирии, юрист Эльза Маулимшина, Зырянова категорически отказывалась от всех предложенных ей компромиссных вариантов. Так, женщину несколько раз приглашали в офис СПЧ, чтобы обсудить ситуацию и написать официальное заявление. Но та ни разу у них не была и, соответственно, официальное обращение не написала. Маулимшина добавила, что сегодня в Уфе заканчивается строительство многоквартирного дома для 60 сирот. Она также приглашала Зырянову посмотреть на предлагаемые ей варианты.

Стоит добавить, что по решению суда женщине положена однокомнатная квартира площадью 14 квадратных метров, пишет mkset.ru.

Однако Зырянова настаивает на своем и требует двухкомнатную квартиру. Маулимшина добавила, что женщине она предлагала маневренное жилье, в которое она бы могла переехать из своего сарайчика прямо сейчас. Но и это не устроило Зырянову. При этом, по словам Маулимшиной, даже за маневренное жилье СПЧ пришлось бы ругаться с чиновниками. Таким образом, Зырянова самостоятельно и осознанно отказывалась от всех возможных предложенных вариантов, в то время как СПЧ шел ей навстречу.

Сама Зырянова уверяет, что по суду ей положено жилье не менее 14 квадратных метров. То есть площадь квартиры, по ее словам, может превышать те самые 14 квадратных метров.

Также женщина подчеркнула, что ранее им была предоставлена комната в общежитии, но оттуда ее и детей выселили. А маневренное жилье ее не устраивает, так как ее семье оно все равно принадлежать не будет. Зырянова уверена, что ей положена двухкомнатная квартира общей площадью не менее 45 квадратных метров.