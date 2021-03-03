Активисты попросили Владимира Путина спасти здание аэропорта Уктус в Екатеринбурге

Активисты попросили Владимира Путина спасти здание аэропорта Уктус в Екатеринбурге

Сегодня, 15:18ОбществоФото: pixabay.com
Активисты из Екатеринбурга отправили обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отказаться от строительства «золотого» автовокзала и спасти здание аэропорта Уктус.

Обращения с 1382 подписями граждан были разосланы также министру культуры Ольге Любимовой, министру транспорта Виталию Савельеву, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, пишет E1.

Активисты отметили, что ситуация с аэровокзалом «сложная и неприятная». Здание сейчас не используется и его могут передать или продать другому собственнику. Активисты уверены, что в этом случае должны учитываться интересы государства и горожан.

Застройщик, который возводит на соседнем участке торговый центр, обещает снести аэровокзал, для того чтобы расширить площадь нового торгового центра, отметили общественники.

Они также добавили, что горожане не поддерживают решение о сносе, так как здание является единственным историческим в районе.

Напомним, летом 2019 года общественники просили признать здание аэровокзала Уктус объектом культурного наследия, чтобы уберечь его от сноса. Однако эксперты пришли к выводу, что для этого отсутствуют основания. На месте здания планируется возвести автовокзал «Золотой». Местность уже обнесена забором.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
активистызданиеУктусЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы