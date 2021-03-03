Активисты попросили Владимира Путина спасти здание аэропорта Уктус в Екатеринбурге

Обращения с 1382 подписями граждан были разосланы также министру культуры Ольге Любимовой, министру транспорта Виталию Савельеву, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, пишет E1.
Активисты отметили, что ситуация с аэровокзалом «сложная и неприятная». Здание сейчас не используется и его могут передать или продать другому собственнику. Активисты уверены, что в этом случае должны учитываться интересы государства и горожан.
Застройщик, который возводит на соседнем участке торговый центр, обещает снести аэровокзал, для того чтобы расширить площадь нового торгового центра, отметили общественники.
Они также добавили, что горожане не поддерживают решение о сносе, так как здание является единственным историческим в районе.
Напомним, летом 2019 года общественники просили признать здание аэровокзала Уктус объектом культурного наследия, чтобы уберечь его от сноса. Однако эксперты пришли к выводу, что для этого отсутствуют основания. На месте здания планируется возвести автовокзал «Золотой». Местность уже обнесена забором.