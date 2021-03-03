Бедность и безработица в Екатеринбурге привела к росту преступлений

Бедность и безработица в Екатеринбурге привела к росту преступлений

Сегодня, 09:15ОбществоФото: pixabay.com
48,1% составил рост преступлений против личности в Екатеринбурге за 2020 год.

Как сообщает УМВД по Екатеринбургу, преступления выросли с 957 до 1417. В большинстве все они бытового характера.

Их рост связан с повышением уровня безработицы, падением доходов населения. Причиной этих факторов называют пандемию коронавируса.

Это связано с тем, что полгода граждане сидели дома. Почти все эти преступления бытовые. Граждане собирались, употребляли алкогольные напитки, начинали выяснять отношения. 99% таких преступлений уже раскрыто,рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

За анализируемые года наблюдается рост подростковых преступлений. Их прирост составляет 17%. Это также объясняют пандемией. Во время дистантанционного обучения у детей оставалось больше времени без внимания родителей и учителей.

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