Бедность и безработица в Екатеринбурге привела к росту преступлений

Как сообщает УМВД по Екатеринбургу, преступления выросли с 957 до 1417. В большинстве все они бытового характера.
Их рост связан с повышением уровня безработицы, падением доходов населения. Причиной этих факторов называют пандемию коронавируса.
Это связано с тем, что полгода граждане сидели дома. Почти все эти преступления бытовые. Граждане собирались, употребляли алкогольные напитки, начинали выяснять отношения. 99% таких преступлений уже раскрыто,рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
За анализируемые года наблюдается рост подростковых преступлений. Их прирост составляет 17%. Это также объясняют пандемией. Во время дистантанционного обучения у детей оставалось больше времени без внимания родителей и учителей.