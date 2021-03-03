Депутат гордумы Екатеринбурга вызван в полицию из-за участия в январских митингах

Напомним, 1 февраля кандидата в мэры Екатеринбурга Сергея Тиунова арестовали на 30 суток за участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. В этот день он должен был представить в мэрии Екатеринбурга программу по развитию города. Сам Тиунов утверждает, что находился на акции протеста, чтобы снимать правонарушения со стороны полиции. Тиунов подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Он просит незамедлительно оказать ему медицинскую помощь, а также организовать наблюдение кардиолога на время отбытия наказания. ЕСПЧ потребовал отчет о здоровье бывшего кандидата в мэры.