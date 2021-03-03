Депутат гордумы Екатеринбурга вызван в полицию из-за участия в январских митингах

Депутат гордумы Екатеринбурга вызван в полицию из-за участия в январских митингах

Сегодня, 11:28ОбществоФото: Константин Киселев в Facebook
Объяснить полиции участие в январских несогласованных митингах попросили депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева.

2 марта народный избранник под роспись получил повестку по факту участия 23 и 31 января в несогласованных массовых мероприятиях в Екатеринбурге.

Пришло и моё время. До этого я был «белой вороной» не имея административки по политическим мотивам, написал депутат на своей странице в Facebook.

Народный избранник отметил, что намерен объяснить правоохранителям в подробностях все обстоятельства своего участия. Он отметил, что всегда выступал за мир, а люди говорили, что с ним спокойнее на массовых мероприятиях.

Депутат отметил, что явится в отделение полиции в присутствии адвоката.

Напомним, 1 февраля кандидата в мэры Екатеринбурга Сергея Тиунова арестовали на 30 суток за участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. В этот день он должен был представить в мэрии Екатеринбурга программу по развитию города. Сам Тиунов утверждает, что находился на акции протеста, чтобы снимать правонарушения со стороны полиции. Тиунов подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Он просит незамедлительно оказать ему медицинскую помощь, а также организовать наблюдение кардиолога на время отбытия наказания. ЕСПЧ потребовал отчет о здоровье бывшего кандидата в мэры.

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Екатеринбург
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