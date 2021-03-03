Детям-сиротам на 51,1 млн рублей приобретут 31 квартиру в Реже, Полевском и Пышме

В квартире должен быть выполнен полный комплекс строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ по капитальному строительству, а также выполнен весь объем отделочных работ. По благоустроенности в квартире должны присутствовать отопительные приборы, металлические входные двери и межкомнатные двери, оконные системы, внутренняя электроразводка, сантехническое оборудование, приборы учета электроэнергии, горячей и холодной воды, бытовые электрические или газовые плиты с духовым шкафом, приборы пожарной сигнализации.