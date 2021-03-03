Детям-сиротам на 51,1 млн рублей приобретут 31 квартиру в Реже, Полевском и Пышме

Заявки от участников принимаются с 1 по 15 марта. Датой окончания срока рассмотрения заявок заявлено 16 марта. Аукцион в электронной форме пройдет 17 марта.
Жильем обеспечат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В городе Реж планируется приобрести 15 квартир, в Полевском – 11, в поселке городского типа Пышма – 5.
Построенный жилой дом и квартира должны соответствовать требованиям технических регламентов и проектной документации. Общая площадь квартиры без учета балконов должна составлять не менее 33 квадратных метров.
В квартире должен быть выполнен полный комплекс строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ по капитальному строительству, а также выполнен весь объем отделочных работ. По благоустроенности в квартире должны присутствовать отопительные приборы, металлические входные двери и межкомнатные двери, оконные системы, внутренняя электроразводка, сантехническое оборудование, приборы учета электроэнергии, горячей и холодной воды, бытовые электрические или газовые плиты с духовым шкафом, приборы пожарной сигнализации.
Ввод в эксплуатацию жилого дома должен быть не позднее 30 сентября 2021 года. По требованиям квартиры должна находиться в жилом доме, на строительство которого имеется положительное заключение государственной экспертизы. Инвестору нужно передать квартиры не позднее 45 календарных дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию.
Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24 сентября 2013 года № 1296-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года"
Напомним, в 2020 году Свердловская область вошла в топ-5 по количеству льготников данной категории, обеспеченных жильем.