«Комендантский час» предложено продлить в Свердловской области

«Комендантский час» предложено продлить в Свердловской области

Сегодня, 14:19ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области вынесен проект, который предполагает продление «комендантского часа» в регионе.

Проект предполагает внесение изменений в статью 2 закона об установлении в регионе мер по недопущению нахождения детей в местах без сопровождения взрослых, которые могут представлять опасность для их жизни и здоровья. Он будет рассматриваться на ближайшем заседании ЗакСО.

Чиновниками предложено продлить время «детского комендантского часа». На данный момент законом предполагается, что с 1 мая по 30 сентября детям нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до 06.00. Теперь предлагается ввести этот «час» с 22.00.

По словам спикера ЗакСО Людмилы Бабушкиной, федеральное законодательство предполагает, что с 22.00 до 06.00 считается ночное время независимо от текущего времени года. Такая мера направлена на обеспечение безопасности детей и подростков.

Свердловская областьзаконодательное собраниедети
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