«Комендантский час» предложено продлить в Свердловской области

Проект предполагает внесение изменений в статью 2 закона об установлении в регионе мер по недопущению нахождения детей в местах без сопровождения взрослых, которые могут представлять опасность для их жизни и здоровья. Он будет рассматриваться на ближайшем заседании ЗакСО.
Чиновниками предложено продлить время «детского комендантского часа». На данный момент законом предполагается, что с 1 мая по 30 сентября детям нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до 06.00. Теперь предлагается ввести этот «час» с 22.00.
По словам спикера ЗакСО Людмилы Бабушкиной, федеральное законодательство предполагает, что с 22.00 до 06.00 считается ночное время независимо от текущего времени года. Такая мера направлена на обеспечение безопасности детей и подростков.