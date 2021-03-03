«Комендантский час» предложено продлить в Свердловской области

Проект предполагает внесение изменений в статью 2 закона об установлении в регионе мер по недопущению нахождения детей в местах без сопровождения взрослых, которые могут представлять опасность для их жизни и здоровья. Он будет рассматриваться на ближайшем заседании ЗакСО.