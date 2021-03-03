Обвиняемый в педофилии тренер встретился с омбудсменом в Екатеринбурге

Татьяна Мерзлякова выступает против ареста Николая Ражева. На текущий момент он самый пожилой человек, содержащийся в этом СИЗО. 83 года, но дело не только в этом. Те, кто знает тренера, а также работают с ним, не верят, что он мог совершить такое преступление.