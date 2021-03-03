Обвиняемый в педофилии тренер встретился с омбудсменом в Екатеринбурге

Обвиняемый в педофилии тренер встретился с омбудсменом в Екатеринбурге

Сегодня, 22:09ОбществоФото: pixabay.com
В Екатеринбурге состоялась встреча омбудсмена Татьяны Мерзляковой и 83-летнего тренера по теннису, обвиняемого в насильственных действиях над 10-летней девочкой.

3 марта уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила обвиняемого мужчину в СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», в разговоре тренер по настольному теннису вызвал недоумение, за что родители девочки решили его обвинить в таком виде преступлений. Он предполагал, что жалобу на него можно замять в том случае, если заявление будет подписано под диктовку.

Татьяна Мерзлякова выступает против ареста Николая Ражева. На текущий момент он самый пожилой человек, содержащийся в этом СИЗО. 83 года, но дело не только в этом. Те, кто знает тренера, а также работают с ним, не верят, что он мог совершить такое преступление.

Дело было возбуждено после того, как пострадавшая срывала занятие и была с него удалена. Далее тренера вызвали в следственный комитет. Там ему обещали закрыть дело в случае подписания необходимых документов.

Напомним, Николай Ражев обвиняется в насилии сексуального характера над 10-летней девочкой. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Знакомые не верят, что он мог причинить вред ребенку.

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Екатеринбург
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