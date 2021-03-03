Освобожденный профессор и весенние морозы. Итоги дня в Свердловской области

95-летнего профессора, доцента УрГЭУ-СИНХ Георгия Гермаидзе из Екатеринбурга, которого ранее сын запер в собственной квартире, перевезут жить в пансионат. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы пенсионер пожизненно проживал в спецучреждении. Ранее дело профессора взяла на контроль уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляковой. Сам доцент говорит, что сын выбивает у него деньги, однако тот опровергает высказывания отца.
В МВД Свердловской области опровергли информацию о том, что при задержании капитан ГИБДД, увидев оперативников, съел наркотики. В ведомстве отметили, что он подозревается в хранении незаконных веществ и будет уволен из органов внутренних дел. Также в отношении мужчины заведут уголовное дело. Операция по задержанию командира прошла 2 марта, когда он находился на дежурстве.
Аномальные морозы ожидаются на Урале в конце этой недели. 7 марта температура на севере Урала может опуститься ниже климатической нормы на четыре-восемь градусов. Также похолодание синоптики прогнозируют в европейской части России и Северо-Западном федеральном округе.
Нижний Тагил получит 600 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию моста на улице Циолковского. Всего на проект требуется около 1,2 миллиарда рублей. Средства будут выделены из части денег, направленных Свердловской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее в департаменте информационной политике заявляли, что финансирование реконструкции должен осуществлять муниципалитет, потому что дорога на улице Циолковского является дорогой местного значения. Подрядчиком стала компания «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила. На время проведения работ путепровод будет полностью перекрыт, сейчас обсуждаются пути объезда.