Освобожденный профессор и весенние морозы. Итоги дня в Свердловской области

Нижний Тагил получит 600 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию моста на улице Циолковского. Всего на проект требуется около 1,2 миллиарда рублей. Средства будут выделены из части денег, направленных Свердловской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее в департаменте информационной политике заявляли, что финансирование реконструкции должен осуществлять муниципалитет, потому что дорога на улице Циолковского является дорогой местного значения. Подрядчиком стала компания «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила. На время проведения работ путепровод будет полностью перекрыт, сейчас обсуждаются пути объезда.