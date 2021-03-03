Панжинский прокомментировал итоги индивидуальной гонки на 10 км в Оберстдорфе

— Результаты ожидаемые. Порадовала Сорина, которая немного неожиданно навязала борьбу за медали шведкам и американке. Татьяна до последнего билась, имела хорошие шансы. Это хороший, но обидный результат. Непряева провела хорошую среднюю гонку, но пока ее состояние от гонки к гонке не совсем прогрессирует. Истомина же хорошо провела первую часть гонки, но на вторую половину не хватило. Немного разочаровала Ступак. Перспективы на эстафету хорошие, — приводит слова серебряного призера олимпийских игр в Ванкувере «Советский спорт».