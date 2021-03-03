Рояль за 3 млн рублей появится в Нижнетагильском колледже искусств

В соответствии с конкурсной документацией, рояль должен быть новым, собранным вручную и черного цвета, весом не менее 320 кг, но не более 324 кг. Категория инструмента и его серия должны соответствовать Высокому Представительскому уровню. Он должен относиться к классу салонных роялей, а также иметь классическую форму и быть изготовлен из твердолиственных пород. В документе также имеются обязательные характеристики клавиатуры, диапазона, рамы, корпуса, струн, футора и других важных деталей.