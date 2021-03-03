Рояль за 3 млн рублей появится в Нижнетагильском колледже искусств

Департамент закупок Свердловской области выделил денежные средства в размере 3,13 млн рублей для Нижнетагильского колледжа искусств. На эти деньги планируется приобрести рояль. Электронный конкурс объявлен на сайте государственных закупок. В нем опубликованы внешние и технические характеристики инструмента. Победитель будет определен 11 марта.
В соответствии с конкурсной документацией, рояль должен быть новым, собранным вручную и черного цвета, весом не менее 320 кг, но не более 324 кг. Категория инструмента и его серия должны соответствовать Высокому Представительскому уровню. Он должен относиться к классу салонных роялей, а также иметь классическую форму и быть изготовлен из твердолиственных пород. В документе также имеются обязательные характеристики клавиатуры, диапазона, рамы, корпуса, струн, футора и других важных деталей.
Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Культура" выделены средства на покупку рояля в Нижнетагильском колледже искусств.
Учебное учреждение вошло в список учреждений, которым в 2021 году выделят средства на покупку новых музыкальных инструментов и учебных пособий.
Средства будут выделены в рамках нацпроекта «Культура». Кроме Нижнетагильского колледжа искусств обновят музыкальное оборудование ещё в 27 образовательных учреждениях области. Всего на это выделят почти 207 млн рублей.